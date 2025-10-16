◇セCSファイナルステージ第2戦阪神5−3DeNA（2025年10月16日甲子園）「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第2戦の阪神―DeNA戦が16日に行われ、阪神がサヨナラ勝ちを収め、DeNAに連勝となった。打線が初回に幸先よく2点を先制したが、先発の才木が踏ん張れない。3回に2本の適時打を許して同点とされると、4回には先頭の牧に勝ち越しソロ弾を献上した。試合は5回裏に入る直前に、