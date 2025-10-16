きょうのドル円は東京時間に１５０円台半ばまで下落したものの、ＮＹ時間にかけて１５１円台に戻している。９月中旬のＦＯＭＣを境に１０月前半までドル高の流れが続いていたが、ここに来てその流れに一服感が出始めている。 特にドル円は、高市トレードからの円キャリートレード復活の声も相まって、１５３円台まで急上昇していたが、現在は調整の動きが中心となっているようだ。目先は１５０円台を維持