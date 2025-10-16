札幌市は１６日、同市中央区円山西町の雑木林でヒグマ１頭を駆除したと発表した。体長７５センチの子グマ（雄）で、現場に居座ったことから警察官職務執行法に基づきハンターが駆除した。市によると、中央区円山西町の周辺では早朝から目撃情報が相次ぎ、近くの大倉山小学校と宮の森中学校が休校措置を取った。午後２時２０分頃、住宅街にある雑木林にいると北海道警から連絡があり、約１時間後にハンターが駆除した。早朝から