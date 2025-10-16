「プロレス・ノア」（１６日、後楽園ホール）新日本から参戦しているＧＨＣジュニアヘビー級王者・高橋ヒロム（３６）がノンタイトルのシングルマッチで宮脇純太（２８）と対戦し、９分５０秒、ＴＩＭＥＢＯＭＢ２で完勝した。“外敵”王者が圧倒的な存在感を示した。１１日の両国大会でＥｉｔａ（３３）との激闘を制し２度目の防衛に成功した後、リング上で挑戦を表明した宮脇に対し、ベルトは懸けずに対戦を受託して組