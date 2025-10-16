【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イスラエルの首相府は１５日、イスラム主義組織ハマスがパレスチナ自治区ガザで拘束していた人質のうち、２人の遺体が新たに引き渡されたと発表した。ハマスは１５日、現時点で収容が可能な遺体を返還し、「約束を果たした」と主張したが、イスラエルのカッツ国防相は１６日、「ハマスが合意の履行を拒否するなら戦闘を再開する」と警告した。イスラエルとハマスはガザ和平計画