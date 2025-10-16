自民と維新の政策協議が16日から始まりましたが、両党はいつから接近し始めたのか？その辺の事情を見ていきます。【写真を見る】日本維新の会が提示した“12の政策”自民・維新が急接近したワケ舞台裏にはあの“実力者”が井上貴博キャスター：政治が大きく動く1週間でしたが、ここにきて、その中心は日本維新の会になってきました。これまでは、野党候補一本化に向けて野党がどうまとまるのかというところが主眼でしたが、ここ