１２日に放送された俳優・妻夫木聡が主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の第１話の世帯視聴率が１１・７％と好発進のスタートを記録したことが分かった。今作は、山本周五郎賞や、ＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる壮大なストーリーとなっている