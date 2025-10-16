パ・リーグ優勝の祝勝会でビールをかけあうソフトバンクの小久保監督（左）と孫正義オーナー＝9月、東京都立川市プロ野球でクライマックスシリーズ（CS）を突破した際、ソフトバンクなど複数チームで祝勝会恒例の「ビールかけ」の実施が難しくなっていることが16日分かった。サイバー攻撃に端を発したアサヒグループホールディングス（HD）のシステム障害の影響で提供が大きく滞っているため。実施予定のない阪神以外は代用品の