◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク 3-0 日本ハム(16日、みずほPayPayドーム)終盤8回に柳田悠岐選手の3ランで日本ハムに勝利したソフトバンク。第1戦の勝利とアドバンテージの1勝を含め3勝とし、日本シリーズ進出へ王手をかけました。小久保裕紀監督は、試合後のインタビューでまず柳田選手に対し「あそこで打つのがスーパースターですね」と称賛します。そして「あの回だけしかチャンスがなかったので