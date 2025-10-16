伊藤道場１６日の新宿フェイス大会でスターダムのさくらあや（２９）がアウェーリングの洗礼を浴びた。さくらはこの日、梨杏（スターダム）と組んでＴ―ＨＥＡＲＴＳの豊田紗也夏＆叶ミクと対戦した。本来この試合は豊田ではなくエボリューションのＣｈｉＣｈｉが出場する予定だったが、１２日のマーベラス新木場大会で鼻骨を骨折したことにより欠場となった。急きょ「スターダムｖｓＴ―ＨＥＡＲＴＳ」の様相を呈した試合は