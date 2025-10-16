「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第２戦（みずほペイペイ）は、リーグ王者のソフトバンクがレギュラーシーズン２位・日本ハムに３―０で競り勝った。アドバンテージ１勝を含む通算成績を３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。初戦はサヨナラ決着、この日も終盤までスコアレスの拮抗した展開だった。それだけに敗れたファイターズにとっては、ショックの大きな連敗。それでもチー