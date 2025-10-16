天海祐希が主演する劇場版『緊急取調室 THE FINAL』より、新たな予告映像と特報映像、ポスタービジュアルが解禁された。【動画】最後の敵は内閣総理大臣―！劇場版『緊急取調室 THE FINAL』予告22014年1月より4シーズンに渡りテレビ朝日系で放送され、10月16日から第5シーズンが放送中の大ヒットドラマ『緊急取調室』。可視化された特別取調室で厄介な被疑者と対峙する、捜査一課の取調専門チーム「緊急事案対応取調班＝通称