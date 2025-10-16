◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第２戦阪神５Ｘ―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）セ・リーグ２位のＤｅＮＡが手痛いサヨナラ負けを喫して、２連敗。同１位の阪神に与えられた１勝のアドバンテージを含めて０勝３敗となり、１７日の第３戦に敗れればＣＳ敗退決定という崖っぷちに追い込まれた。先発したドラフト１位・竹田は初回に２点を失ったが、２回以降は立ち直った。打線