１５歳の女優・白鳥玉季が１６日に自身のＳＮＳを更新。ニットコーデを披露した。インスタグラムで「＃映画金髪 取材始まってます１１月２１日公開」と宣伝して、赤のニット生地のワンピース姿などをアップした。この投稿には「玉季時代」「大人っぽくみえる」「綺麗に成長」「赤がとってもお似合い！」「魅力が楽しみ」などの声が寄せられている。