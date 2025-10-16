◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神５ｘ―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）阪神が延長１０回無死一塁、森下翔太外野手が左翼席へサヨナラ２ランを放ち、死闘に終止符を打った。アドバンテージを含め３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。佐藤輝明内野手が２―３の８回２死一、二塁から起死回生の同点打を含む３安打２打点と、主砲の役割を果たした。次なる舞台