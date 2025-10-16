◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第２戦ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が８回１死一、二塁で左越えに決勝３ランを放った。ＯＢの内川聖一氏に並び歴代最多タイとなるＣＳ通算１０本目の本塁打。右けい骨骨挫傷で４月中旬から９月下旬までの長期離脱を経験したチーム最年長の一発で日本シリーズ進出に王手をかけた。以下は試合後の