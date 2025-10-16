気象台は、午後10時22分に、大雨警報（浸水害）を苫小牧市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・苫小牧市に発表 16日22:22時点胆振地方では、17日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■苫小牧市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水17日未明にかけて警戒1時間最大雨量30mm