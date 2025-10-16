声優の下野紘さんが15日、東京・中池袋公園で行われたシークレットイベントに登場。ディスニー・アニメーション作品『ズートピア２』（12月5日全国公開配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）に、新キャラクター役で日本版声優を務めることがサプライズ発表されました。11日に自身の公式Xで、今回のイベントの開催を告知していた下野さん。イベントの内容は明かされていませんでしたが、観覧エリアに入場できる整理券は配布開始