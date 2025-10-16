自民党は16日、新たな連立政権樹立を見据え、日本維新の会との政策協議をスタートさせました。総理指名選挙がおこなわれる臨時国会までの限られた時間で、合意にごぎつけられるのでしょうか。【写真を見る】自民・維新 党首会談の様子自民・維新の政策協議連立政権見据え一致なるか高柳光希キャスター：16日午後3時から行われていた自民党と日本維新の会の政策協議が終わりました。両党の幹事長も出たということです。TBS報道局