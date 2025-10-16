被災地支援チャリティーを目的にした日本歌手協会主催の「第52回歌謡祭」が16日、東京・江戸川区総合文化センターで行われた。工藤夕貴（54）は音楽バンド「ロス・インディオス」と一緒に「コモエスタ・ロスアンジェルス」を披露。胸元の開いたロングドレスとセクシーな網タイツ姿で会場中の視線をくぎ付け。大人の色気がムンムン漂うパフォーマンスで聴衆を悩殺した。その後、ザ・ピーナッツのヒット曲「恋のフーガ」を森口博子