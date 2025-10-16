最近、慣用句が相手に通じないばかりか、「この言葉はセクハラにあたるのではないか」と問題視されることが増えているという。例えば、「胸をなで下ろす」「胸をふくらませる」「尻を叩く」「尻に火がつく」「尻毛を抜く」などなど、身体の一部を使った慣用句が代表的だ。「胸」や「尻」という言葉が使われているだけで「セクハラ」というのはあまりに無謀だが、なんでもかんでもセクハラに結びつけたがる人たちが一定数いるのが現