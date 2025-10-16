「48g 雷砕あげ 旨塩だれ味」亀田製菓は、「48g 雷砕あげ 旨塩だれ味」（以下、「雷砕あげ 旨塩だれ味」）を、10月20日から全国のセブン−イレブンで先行発売、10月27日からその他の全国のコンビニエンスストアで発売する。「雷砕あげ 旨塩だれ味」は、米菓ならではのザクッと砕けるクラッシュ食感と、旨塩だれのクセになる味わいが特長のひとくち角揚げ餅。生地を低温でじっくり揚げることで、表面は堅く、中はザクザクとしたクラ