「チョコボール＜北海道ミルク＞」森永製菓は、サンリオの人気キャラクターのシナモロールとコラボレーションした「チョコボール＜北海道ミルク＞」を10月21日から期間限定で発売する。また、定番のピーナッツ・キャラメル・いちごもポムポムプリン・ポチャッコ・マイメロディとお揃い衣装でコラボした限定デザインで10月下旬から期間限定で発売する。「チョコボール」ブランドから、可愛くて楽しい新商品の発売によって、消費者に