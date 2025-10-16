松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、10月21日10時から「肉吸い」を販売する。大阪をはじめ関西地方で親しまれてきた名物料理「肉吸い」が、松屋で登場する。たっぷりの牛肉に、豆腐を使用し、シャキッと食感の青ネギを添え、旨味がしみ出た出汁で仕上げている。大満足間違いなしのメニューとなっている。肉吸いの定番でもある生玉子もセットになっており、好みのタイミングで投入するのもおすすめ。