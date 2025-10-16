ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが16日、オフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信を行い、2025年12月31日で“フェーズ2”を完結し、2026年1月1日に“フェーズ3”を開幕すると宣言。また、来年夏頃に1カ月の長期休暇を取ることも発表した。Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架・大森元貴・若井滉斗Mrs. GREEN APPLEは、大森元貴(Vo/Gt)、若井滉斗(Gt)、藤澤涼架(Key)による3人組バンド。2013年結成。2015年にミニアルバム『Variety』でメジ