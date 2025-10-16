34年ぶりとなる大相撲のロンドン公演が開幕しました。現地は生で見る力士たちに大盛り上がりを見せています。■力士たちがロンドン観光「人生で見たことない」相撲フィーバーにわくロンドンの街並み。そこへ着物姿の力士たちがズラり。市内を観光しにやってきました。――あしたから始まりますけど横綱豊昇龍（26）「ワクワクっす」横綱・豊昇龍は出店で売っていたホットドッグを購入すると、もう1人の横綱・大の里の元へ向か