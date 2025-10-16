取材に答える松沢氏＝１６日、国会内日本維新の会の松沢成文氏（参院神奈川選挙区、県組織代表）は１６日、自民党との連立政権樹立に期待感を示した。「自民や高市早苗総裁に協力するのではない。自民に憲法改正をさせるために連立に入ってあげるものだ」と強調、党是の改憲実現に向けた第一歩との認識を示した。神奈川新聞の取材に答えた。松沢氏は「昭和の保守合同」（１９５５年）で誕生した自民党の歴史に触れ、「創設の大