第１４１保育園に通う子どもたち（横浜市提供）横浜市は、ウクライナ南部の姉妹都市・オデーサ市の復旧支援のために国連開発計画（ＵＮＤＰ）と共同で募っていたクラウドファンディング（ＣＦ）が目標金額の３００万円を突破したと発表した。寄付金はロシアによる軍事侵攻で甚大な被害を受けた保育園の遊具や教室用備品などの購入に充てられる。今回、復旧に取り組む第１４１保育園は２０２３年６〜７月、付近でミサイル攻撃が