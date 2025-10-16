タレントの福留光帆（21歳）が、10月15日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。初めてベッキーと食事に行き、「ベッキーさんマジかっこよくて！」と語った。福留光帆が先日、ベッキーと初めて食事に行ったと切り出し、「いろんな芸人さんとご飯に行ったことあるんですけど、今までなすなかにしの中西（茂樹）さんだけがタクシー代ってお金をくれたことがあるんですけど、くっきー！さんとかたけるとか鈴木拓ち