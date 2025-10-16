スバルらしさ満点の「STIモデル」を公開へスバルは2025年10月15日、10月29日（一般公開は10月31日）から開幕する自動車ショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」の出展概要を発表しました。このうち、展示車の1台である「Performance-B STI concept」とは、どのようなクルマなのでしょうか。スバル「Performance-B STI concept」［「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」SUBARUブース出展モデル］【画像】超カッコいい