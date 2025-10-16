◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第２戦ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２年連続の日本シリーズ進出に王手をかけた。１５、１６日と連勝し、１７日の第３戦は上沢が先発。２３年まで在籍した古巣・日本ハムとは５月１日にみずほペイペイドームで１度だけ対戦し、７回３失点で負け投手になっている。米球界から移籍１年目の今季は先発の軸として１