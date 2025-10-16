内外装を刷新グレード構成も見直しアルファ・ロメオのコンパクトSUV『トナーレ』が欧州でマイナーチェンジを受け、新しい外観とエンジンを獲得した。従来よりもスポーティな仕上がりになっているという。【画像】どう変わった？ 上品かつスポーティなイタリアン・コンパクトSUV【アルファ・ロメオ・トナーレの改良新型と既存モデルを見比べてみる】全62枚主な変更点は、最新のユーロ6-bis排出ガス規制に対応したエンジンライン