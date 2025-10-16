アールデコ調のクラシカルなデザインメルセデス・ベンツは、新型のコンセプトカー『ビジョン・アイコニック（Vision Iconic）』を発表した。アールデコ調の大胆なデザインを採用した高級クーペで、次期Sクラスにおいて2ドア・クーペとカブリオレの復活を示唆している。【画像】欧州貴族の伝統を感じさせるクラシカルな高級2ドア・クーペ【メルセデス・ベンツ・ビジョン・アイコニック・コンセプトを詳しく見る】全23枚ハンズオフ