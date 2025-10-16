ソフトバンクの上沢直之投手が、勝てば日本シリーズ進出の掛かるマウンドへと上がる。クライマックスシリーズファイナルステージ第3戦の予告先発が発表された。古巣の日本ハムとの対戦は5月1日以来、2度目となる。チームは2連勝で日本シリーズ進出へ王手をかけている。日本ハムはエースの伊藤大海が中5日で先発する。