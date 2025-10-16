◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが零封勝ちを飾り、リーグ優勝のアドバンテージを含む3勝0敗で日本シリーズ進出に王手をかけた。両チーム無得点の8回に柳田悠岐が決勝の3ランを放った。先発の有原航平が6回無失点と粘りの投球を披露した。有原は1回1死一、三塁、4回1死二、三塁、6回1死満塁のピンチをいずれも無失