福岡東署は16日、福岡市東区若宮3丁目7番付近で同日午後3時15分ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は金髪で半袖上衣、長ズボン、白色帽子着用。クレヨンしんちゃんのリュック所持。