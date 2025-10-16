17日開幕のフィギュアスケートGPシリーズ第1戦フランス大会の公式練習が16日、アンジェで行われた。男子の壷井達也（シスメックス）、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）も汗を流した。壷井はSP曲を流した後はジャンプの修正に努めた。「氷や時差も多少あり、本来の動きができてなかったが、練習は積めている」と言い「しっかりここで、ガツンと一発、結果を残していきたい」と意気込んだ。三浦はフリーの曲かけでは転倒