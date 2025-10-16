男性の遺体を乗用車内に放置したとして、死体遺棄容疑で男２人が逮捕された事件に絡み、栃木県警は１６日、このうちの１人に暴行を加えて金を奪ったとして、男子高校生（１８）と１７歳の少年５人の計６人を強盗傷害の疑いで逮捕した。県警はこの強盗傷害事件が死体遺棄事件の発端になったとみて全容の解明を進めている。逮捕されたのは、栃木県内の私立高校に通う１７〜１８歳の男子高校生３人や宇都宮市の飲食店従業員の少年