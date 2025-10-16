チェルシーの本拠地「スタンフォード・ブリッジ」の見学ツアーに参加した藤ノ川（左）と伯桜鵬＝16日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】大相撲のロンドン公演に参加している幕内の伯桜鵬と藤ノ川が16日、サッカーのイングランド・プレミアリーグ、チェルシーの本拠地「スタンフォード・ブリッジ」の見学ツアーに参加した。小学校時代はサッカーチームに所属していた伯桜鵬は「本物を間近で見られてうれしい」と喜んだ。両力士