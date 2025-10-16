連立政権を見据え、自民党と日本維新の会が政策協議を行う中、維新の吉村代表は、両党の考えに食い違いが見られる「企業・団体献金の廃止」については他の要求項目と合わせて「トータルで考える」としました。16日に行われた協議で、維新側は党として掲げる▼副首都構想や、▼社会保障改革など12の項目を自民党側に要求し、このうち、▼2年間の食料品にかかる消費税ゼロと、▼企業・団体献金の禁止で意見が折り合わなかったという