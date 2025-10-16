11月、東京で開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会『デフリンピック』に出場する新潟県勢選手が県庁を訪れ、意気込みを語りました。 10月16日、鈴木副知事のもとを訪ねデフリンピックに向け意気込みを伝えたのは、サッカー男子日本代表の齋藤心温さんと、バレーボール女子日本代表の岡田夕愛さん、高橋朋伽さんの3人です。【齋藤心温さん】「デフの世界だと声に頼ることができないので、とにかく周りを