「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）勝ちパターンに入ったＤｅＮＡは４番手・伊勢が誤算だった。１点リードの八回に登板。先頭の近本に四球を与え、中野の犠打で１死二塁。続く森下にも四球を与え一、二塁とされ、佐藤輝に同点右前打を浴びた。