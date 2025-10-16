10月16日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、料理の腕を磨くために料理教室に通い始めたことを明かし料理教室で習った料理や起きたエピソードを語った。 -「このままじゃいけないなと思って」- 最近料理を頑張っているという菅井。番組内で