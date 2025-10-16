柏崎刈羽原発から6方向に伸びる避難道路をめぐっては国の全額負担で整備する方針が決まっています。資源エネルギー庁の村瀬長官は10月16日、「速やかに整備を進めていく」と述べました。県議会を訪れた資源エネルギー庁の村瀬佳史長官。再稼働の重要性を訴えました。 〈資源エネルギー庁村瀬佳史長官〉「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働は我が国、東日本の電力供給構造の脆弱性の観点を踏まえると極めて重要