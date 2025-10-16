大谷翔平（c）SANKEI ドジャースの大谷翔平投手(31)が15日(日本時間16日)、ナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第3戦前日練習で、異例の屋外フリー打撃を行い、5セット計32スイングで14本の柵越えを放った。 大谷がドジャー・スタジアムで屋外フリー打撃を行うのは、移籍後初めて。 ポストシーズン(PS)で34打数5安打、打率.147、2本塁打、6打点と結果が残せていない中、気分転換の意味