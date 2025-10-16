※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は妻に感謝し、これ以上ない大きな幸せをかみしめる。本格的につわりが始まり、家事をするなど努力を重ねる夫。しかし、妻は毎日文句ばかり。夫はつわりが終わるまでの辛抱だと考え