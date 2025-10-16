米１０年債利回りは４．００９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（%） 米2年債 3.483（-0.015） 米10年債4.009（-0.019） 米30年債4.601（-0.025） ドイツ2.567（-0.004） 英国4.516（-0.027） カナダ3.089（-0.034） 豪州4.152（-0.064） 日本1.665（+0.011） ※米債以外は10年物