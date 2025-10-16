◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第２戦ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）王手をかけられた試合後。日本ハム・郡司裕也捕手は「本当にやられたなという感じ」と悔しがった。この日は「７番・左翼」で先発。４回１死二、三塁で一邪飛に倒れると、６回１死満塁では遊ゴロ。いずれも有原のツーシームに封じられた。「苦手な球をどんどん続けるのは普通のことではあ