ドル円のピボットは１５１．０４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値151.21高値151.40安値150.51 152.46ハイブレイク 151.93抵抗2 151.57抵抗1 151.04ピボット 150.68支持1 150.15支持2 149.79ローブレイク ユーロ円 現値176.19高値176.46安値175.52 177.53ハイブレイク 177.00抵抗2 176.59抵抗1 176.06ピボット 175.65支持1