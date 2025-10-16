巨人のアルベルト・バルドナード投手が１６日、パナマへ帰国する前に羽田空港で取材に応じた。加入３年目の今季は来日最少となる１９試合の登板で６ホールド、防御率３・２９。２軍暮らしも味わい、シーズン最終盤に再昇格をつかんだ。「正直に言って非常にいい時と悪い時があって難しい１年だった。でも、大きなけがなく健康に終われたこと、シーズン最後のほうはいい形で終えられたことは良かったと思う」と振り返った。１９